أماكن ومواعيد فصل التيار الكهربائي في بني سويف السبت المقبل.. 6 ساعات

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، اليوم، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والأحياء والشوارع بمدينة بني سويف، يوم السبت المقبل، وذلك لإجراء الصيانة الدورية بالمغذيات.

مواعيد قطع التيار الكهربائي في بني سويف

وأشار قطاع الكهرباء في محافظة بني سويف، إلى أنه من المقرر قطع التيار الكهربائي، السبت المقبل، من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على لوحة التوزيع بشارع عبد السلام عارف، مما يستلزم فصل الخدمة عن عدد من المناطق التي تعتمد على التغذية الكهربائية الواردة من تلك المغذيات.

أماكن قطع التيار الكهربائي في بني سويف

وبحسب بيان صحفي صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام محافظة بني سويف، فقد تقرر فصل التيار عن بعض المغذيات التي تخدم العديد من المناطق وهي: مغذي المعلمين: الأبنية التعليمية، بني سويف الجديدة، مغذي المخبز الآلي، مركز هندسة الحميات، مغذي العجمي، منطقة العجمي، مغذي بني سويف الجديدة: قصر الثقافة، مدرسة الدعوة، مغذي زمزم : هندسة المركز، مغذي الرحبة: منطقة الغمراوي، مغذي الضرائب، الرقابة الإدارية، مغذي بني عطية: مربع الفيلل، مغذي القطاع، مغذي البرنس، التليفزيون، مغذي الحميات: مستشفى الحميات، مغذي القاضي : مديرية التموين، منطقة الروضة، خلف الاستاد، نادي الشرطة، النادي الرياضي.

رفع كفاءة الخدمة

وتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.