«الكهرباء» تعتذر لمواطنة عن قطع التيار بشكل مفاجئ

قدمت الشركة القابضة للكهرباء، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اعتذارا لمواطنة عن قطع التيار أثناء استقلال المصعد الكهربائي بشكل مفاجئ، دون إنذار وفقًا لجداول تخفيف الأحمال المعلن عنها من شركات توزيع الكهرباء للمواطنين بالمواعيد المحددة.

وكانت المواطنة إرني رمزي، قامت بالتعليق على أحد المنشورات الخدمية التي تقدمها الشركة القابضة لتوعية المواطنين ضمن الأنشطة والخدمات التي تقدمها القابضة بصفة مستمرة منها لترشيد استهلاك الكهرباء خاصة خلال أشهر الصيف بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ولتحذير المواطنين من أخطار الكهرباء وكيفية التعامل مع الأجهزة والمهمات الكهربائية داخل المنازل حفاظا على حياة المواطنين وقالت: «مش لما يبقى في تغيير مواعيد قطع كهرباء نتبلغ ولا الناس تتحبس في الأسانسيرات عادي أرواح الناس مش لعبة».

رد القابضة للكهرباء على صاحبة الشكوى

وجاء رد الشركة القابضة لـ الكهرباء عبر المنشور للمواطنة صاحبة الشكوى، كالتالي: «بنعتذر لحضرتك جدا عن أي صعوبات تواجهكم الوضع الحالي لن يستمر ونؤكد لسيادتكم أنه جاري العمل على استقرار التيار بشكل كامل.. شكراً لتفهمك.. دائما معكم».

وأشارت القابضة للكهرباء عبر المنشور إلى أن أسباب هزة الكهرباء في المنزل هو ضعف التوصيلات الكهربائية والتمديدات بالمنزل، مثل الأسلاك التي قد تكون قديمة ومتهالكة، أو الأسلاك التي ليس لها حجم (سُمك) كاف للتعامل مع التيار الذي يستخدمه عدد الأجهزة؛ لذلك عند تشغيل أجهزة مثل تكييفات الهواء والغلاية أو المكواة فإن هذه الأجهزة تسحب كميات عالية نسبيا من التيار، مما قد يتسبب في انخفاض الجهد في منزلك والذي يظهر على هيئة تذبذب الأضواء، ولإصلاح ذلك يجب عليك استشارة أخصائي لفحص الأسلاك والتحقق من إنها مناسبة للجهاز المستخدم.