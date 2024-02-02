مراسل «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل استهدفت منطقتي السيدة زينب والغزلامية بدمشق

قال خليل هملو، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في دمشق، إن سوريا تصدر بيانات عسكرية بعد كل ضربات إسرائيلية، تحدد المنطقة المستهدفة، وإن كانت هناك خسائر بشرية أو مادية، لافتا إلى أنه الساعة 4 فجر اليوم، استهدفت منطقة السيدة زينب، جنوب العاصمة دمشق، وإحدى المزارع القريبة من المدينة، وكذلك منطقة الغزلامية، القريبة من مطار دمشق الدولي.

مقتل أحد المستشارين الإيرانيين في القصف

وأضاف «هملو»، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج «جولة المراسلين»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي همام مجاهد، أن وسائل إعلام إيرانية ومصادر مقربة من القوات الإيرانية في سوريا، أعلنت مقتل أحد المستشارين الإيرانيين في هذا القصف، الذي يعد القصف الثاني بعد أسبوع، أدى لمقتل 4 من قوات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

وأشار إلى أنه بالنسبة لبقية المناطق التي استهدفتها الهجمات الإسرائيلية، لم تعلن الحكومة أماكن استهدافها، لكن ما جرى أمس الأول، هو حدوث استهدافات متبادلة في الجولان السوري المحتل، عندما أطلقت عددا من الصواريخ من المستعمرات الإسرائيلية، وكان هناك رد متبادل بينها وبين مقاتلين محليين أو فصائل بعيدة عن الحكومة السورية.