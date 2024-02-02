أبطال مسلسل مليحة الداعم لقضية فلسطين في رمضان 2024

رسالة حب واعتزاز ومساندة للقضية الفلسطينية، تبعث بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان 2024، من خلال مسلسل مليحة الداعم للقضية ولقطاع غزة الذي يعيش مرحلة صعبة في ظل اعتداءات غاشمة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي الذي سخّر كل إمكانياته لقهر شعب أعزل من خلال قصف المنازل والمستشفيات والمنشآت العامة وسقوط الآلاف من الشهداء والمصابين.

الشركة المتحدة حريصة عبر كل منصاتها الإعلامية والرقمية وقنواتها على كشف وفضح مخططات وأكاذيب الاحتلال الاسرائيلي الذي يسعى بضراوة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية برمتها، وهو ما تتصدى له الدولة المصرية التي تساند وتدعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه كاملة دون انتقاص.

مسلسل مليحة 15 حلقة

ويشارك مسلسل مليحة، في موسم دراما رمضان 2024، وذلك في إطار 15 حلقة، وتتطرق الأحداث إلى القضية الفلسطينية ودعمها في ظل الأزمات التي تواجهها، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبطال وصناع مسلسل مليحة

وتستعرض «الوطن» أبطال وصناع مسلسل مليحة الذي يدعم القضية الفلسطينية، ويشارك في مسلسلات رمضان 2024، وجار التعاقد مع عدد من النجوم، وذلك من خلال السطور التالية:

- دياب.

- ميرفت أمين وتجسّد شخصية والدة دياب.

- دكتور أشرف زكي.

- أمير المصري.

- حنان سليمان.

- تأليف رشا الجزار.

- إخراج عمرو عرفة.