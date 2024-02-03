شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 3-2-2024، في البنوك المختلفة، استقرارًا، إذ سجل الدولار اليوم، في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

وحسب التحديث الأخير لأسعار العملات الأجنبية، الذي كشفته مواقع البنوك الرسمية، توضح «الوطن» أسعار الدولار اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم، في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم، في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار اليوم، في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

جاء سعر الدولار اليوم، في بنك أبوظبي الإسلامي بـ30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم، في البنك التجاري الدولي CIB للشراء 30.85 جنيه، وللبيع 30.95 جنيه.