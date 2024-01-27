شهد سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 في مصر بمختلف البنوك، حالة من الاستقرار، إذ سجلت العملة الأمريكية اليوم، في البنك المركزي المصري 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الدولار اليوم، حسب آخر تحديث كشفته مواقع البنوك الرسمية بشأن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم السبت، في البنك المركزي المصري 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم السبت، في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم السبت، في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار اليوم السبت، في بنك القاهرة، 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم السبت، في بنك أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار اليوم السبت، في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 30.95 جنيه، و30.85 جنيه للشراء.