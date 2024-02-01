سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم خلال التعاملات المسائية

سجَّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 1-2-2024 حالة من الثبات وفق آخر تحديثات أسعار العملات في البنوك المصرية، لما أعلنته منصات البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

«الوطن» تنشر سعر الدولار اليوم الخميس 1-2-2024 مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث كشفته مواقع البنوك الرسمية، بشأن أسعار العملات الأجنبية وجاءت كالتالي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدولار الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري، نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدُّوَليّ، نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي، بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.