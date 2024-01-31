سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 31-1-2024 في بداية التعاملات اليومية، وفق آخر تحديثات أسعار العملات في البنوك المصرية، لما أعلنته منصات البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم الأربعاء 31 -1-2024 مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث كشفته مواقع البنوك الرسمية، بشأن أسعار العملات الأجنبية وجاءت كالتالي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري، نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدُّوَليّ، نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي، بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.