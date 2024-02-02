«جهز ورقك وقدم بسرعة».. وظائف خالية للشباب في الغربية بمرتبات مجزية

أعلنت وزارة العمل اليوم الجمعة، عن وظائف خالية في الغربية، في إطار حرص الدولة على توفير فرص عمل للشباب ومحاربة البطالة.

التقديم إلى فرص العمل

وأوضحت «العمل»، أنها تلقت طلبات من 38 شركة قطاع خاص في 13 محافظة، بينهم محافظة الغربية، لديها 3261 وظيفة، في عددِ من التخصصات، برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا.

فرص عمل في الغربية

وجاءت فرص العمل في عدد من شركات القطاع الخاص بالغربية وهي كالتالي:

1 - الأهلي تمكين، محافظة الغربية

فرع سمنود - الغربية

الرقم التأميني : 3517679

المدير المسؤول رامى ربيع

ت: 01206626506

العدد المطلوب:

- 30 مسئول تمويل

الشروط : مؤهل عالي - متوسط

السن حتى 30 سنة

الراتب : 3500 جنيها.

2 - زهرة المحلة

المحلة الكبرى - الغربية

الرقم التأميني : 3195609

المدير المسؤول وليد 0102500779

العدد المطلوب:

- 10 عامل نسيج

-5 عمال سنجر

-60 عامل تعبئة

-8 عمال

-10 عامل خياطة - إناث.

5 عمال صباغة.

5 عمال أرضية

الشروط : مؤهل متوسط

- السن : لا يقل عن سنة 24 عاما - الراتب : حسب المقابلة.

وظائف خالية العصر للاستثمار العقاري والمقاولات

كفر الزيات - الغربية

الرقم التأميني : 3463981

ت : 01020849884

العدد المطلوب:

10 مهندس زراعي

2 محاسب

2 أمين مخازن

10 مشرف

10 عامل

10 فنى صيانة

10 مراقب كاميرات

الشروط

- مؤهل عالٍ - متوسط

- السن : 25 : 35 سنة

- الراتب : حسب المقابلة