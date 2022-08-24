منطقة عربات الطعام المتنقلة في الغربية.. فرص عمل بمظهر حضاري

تعد منطقة «عربات الطعام المتنقلة»، في مدينة طنطا، واحدة من بين من المناطق المقرر إنشائها بمدن ومراكز محافظة الغربية، من قبل المسؤولين التنفيذيين داخل المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لتشجيع الشباب على العمل الحر وريادة الأعمال.

ومن أهداف إنشاء وحدات عربات الطعام المتنقلة، الحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري داخل مدن ومراكز المحافظة من خلال تخصيص مناطق في كل مدينة ومركز يجمع تلك المشروعات مع توفير كافة التسهيلات والإمكانات للشباب.

الأجهزة التنفيذية تسابق الزمن

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنّ كافة الأجهزة التنفيذية داخل حي أول وثان طنطا، كانت تسابق الزمن من أجل إنهاء كافة أعمال المرافق والخدمات والتسهيلات الخاصة لمنطقة عربات الطعام المتواجدة بمنطقة الاستاد، بمدينة طنطا.

وأشار المحافظ في تصريحات صحفية إلى أن منطقة عربات الطعام المتنقلة، واحد من ضمن المشروعات التي سيتم إنشاءها في مدن ومراكز المحافظة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم مشروعات الشباب، من خلال إنشاء مناطق تجمع تلك المشروعات بتصميم حضاري وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقضاء على العشوائية وإظهار الشباب بمظهر يليق بهم.

منطقة عربات في كل مدينة

وأضاف أن منطقة عربات الطعام المتنقلة، في منطقة الاستاد بمدينة طنطا، تم افتتاحها أمس، لافتا إلى تفقده العربات والتحدث مع أصحابها الذين عبروا عن سعادتهم، بالمشروع، واهتمام الدولة بتوفير مناطق في أماكن حيوية تساعد الشباب على نجاح مشروعاتهم.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المنطقة بطول 500 متر بمنطقة كورنيش القاصد بطنطا، وتضم العشرات من عربات الطعام، وتعد محافظة الغربية من بين المحافظات التي سارعت لإنشاء تلك المناطق لتوفير فرص عمل للشباب والمساهمة في خفض معدلات البطالة، وتشجيع الشباب على العمل الحر وريادة الأعمال وعدم انتظار الوظيفة الحكومية.