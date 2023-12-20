فرص عمل بمرتب 6 آلاف جنيه في محافظة الغربية

أعلنت وزارة العمل، عن فرص عمل جديدة في عدد من المحافظات بينها محافظة الغربية، وذلك بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص بمرتبات تصل لـ6 آلاف جنيه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة.

وأوضحت وزارة العمل، في نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، أنها تلقت طلبات من 35 شركة قطاع خاص في 14 محافظة، بينها محافظة الغربية، وذلك في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة «ذوي الهمم»، و التقديم على هذه الفرص خلال شهر ديسمبر الجاري 2023 ويناير 2024 المقبل.

ملتقيات توظيف

وطالبت الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.

فرص العمل في الغربية

وجاءت فرص العمل في محافظة الغربية، كالتالي:

مصنع حلويات منصور، سمنود - غربية

الرقم التأميني : 754907

المدير المسؤول: أ. فتحي منصور ،ت 01288387551 .

عدد:

مهندس جودة - 6000 ج

مهندس صيانة - 6000 ج

عدد 5 صانع حلوى - 3500 ج

الشروط : مؤهل عال - متوسط

السن : 25 : 35 سنة