فرص عمل للمعلمين بنظام الحصة في مدارس الغربية.. الشروط وكيفية التقديم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية عن العمل بنظام الحصة في عدد من التخصصات، بهدف سد العجز في عدد من المدارس على مستوى الإدارات التعليمية الـ10 بمدن ومراكز وقرى المحافظة للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

وقال المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه بناءً ‎على توجيهات وتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن سد العجز بأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023، وبناء على موافقة الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تم الإعلان عن فتح باب التقدم للعمل بنظام الحصة بتخصصات «اللغة العربية - الرياضيات - العلوم - الدراسات الاجتماعية»، لسد العجز في مدارس المرحلة الابتدائية والإعدادية.

العمل بنظام الحصة في الغربية.. كيفية التقديم

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن التقديم للعمل بنظام الحصة يكون عن طريق الرابط الإلكتروني هـنـا، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى الاثنين 10 أكتوبر الجاري.

العمل بنظام الحصة في مدارس الغربية.. شروط التقديم

وأوضح بيان مديرية التربية والتعليم بالغربية، أن هناك شروط يجب توافرها في المتقدم للعمل بنظام الحصة وهي كالتالي:

1- الحصول على مؤهل عال تربوي مناسب لشغل الوظيفة، أو مؤهل عال بالإضافة إلى دبلوم عام تربوي.

2- أن يكون المتقدم لائقاً لممارسة أعباء الوظيفة.

3- الإقامة في محافظة الغربية، وبنطاق المركز المتقدم للعمل به.

4- تكون الأولوية لمن سبق له العمل بالتدريس تطوعاً بمدارس الغربية خلال العام الدراسي السابق والحالي.