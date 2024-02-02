إهداء الدورة الـ 13 لمهرجان الأقصر للفنان الراحل طارق عبد العزيز

قال سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، خلال الموتمر الصحفي المقام الآن في الأوبرا للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة عشر، إن الدورة مهداة لعدد من الصناع.

إهداء الدورة الحالية لمهرجان الأقصر للفنانين الراحلين

وأكد سيد فؤاد بأن الدورة مهداه لـ صافي فاي، والناقد نور الدين الصايل، والكاتب رؤوف توفيق، والفنان طارق عبد العزيز.

احتفال مهرجان الأقصر بمئوية فؤاد المهندس

وتابع فؤاد، بأنهم في الدورة الثالثة عشر يحتفلون بمئوية الفنان فؤاد المهندس: بنحتفي بمرور 100 عام على رحيله.. واحد من أهم صناع السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة».