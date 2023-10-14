5 معلومات عن فيلم «أنا وابن خالتي».. يجمع بين سيد رجب وبيومي فؤاد

يعد فيلم «أنا وابن خالتي»، من الأعمال الفنية الجديدة، المرتقب طرحها بدور العرض السينمائي، بعد انتهاء تصوير جميع مشاهده، خلال اليومين الماضيين، ودخوله المراحل النهائية من مونتاج ومكساج، تمهيدًا لعرضه بالسينما في الموعد المقرر تحديده من قبل الشركة المنتجة.

فيلم «أنا وابن خالتي» بطولة بيومي فؤاد وسيد رجب

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن فيلم أنا وابن خالتي، المتوقع طرحه في السينما، وذلك من خلال السطور التالية:

- بطولة بيومي فؤاد، سيد رجب، هنادي مهنا، ميمي جمال، سارة عبدالرحمن، لأول المطرب علي لوكا.

انطلق تصويره في شهر أغسطس الماضي

- تأليف ورشة حكايات، سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، إخراج عمرو صلاح.

- إنتاج شركة إنفينتي للإنتاج الفني، ويشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف منهم انتصار، إنعام سالوسة، سليمان عيد.

فيلم كوميدي

- انطلق تصوير الفيلم في شهر أغسطس الماضي، وتم الانتهاء من تصوير جميع مشاهده يوم الخميس 12 أكتوبر من الشهر الجاري.

- تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.