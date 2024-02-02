وزارة النقل تعلن مواعيد السوبر جيت من القاهرة إلى الإسكندرية

كشفت وزارة النقل، مواعيد السوبر جيت من القاهرة إلى الإسكندرية، موضحة أن شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت» تقدم خدمات نقل الركاب الخارجية والدخلية لمختلف المحافظات من خلال أسطول متميز من الحافلات.

مواعيد السوبر جيت من القاهرة إلى الإسكندرية

- من القاهرة إلى محرم بك: 4:30 صباحاً.

- من القاهرة إلى محرم بك: 6 صباحاً.

- من القاهرة إلى محرم بك: 6:45 صباحاً.

- من القاهرة إلى محرم بك: 7:45 صباحاً.

- من القاهرة إلى محرم بك: 8:45 صباحاً.

- من القاهرة إلى محرم بك: 9:45 صباحاً.

- من القاهرة إلى محرم بك: 10:45 صباحاً.

- من القاهرة إلى محرم بك: 11:45 صباحاً.

- من مطار القاهرة إلى محرم بك: 12:45 صباحاً.

- من مطار القاهرة إلى محرم بك: 13:45 مساءً.

- عدلي منصور إلى محرم بك: 14:45 مساءً.

- من عدلي منصور إلى محرم بك: 15:45 مساءً.

- من عدلي منصور إلى محرم بك: 16:45 مساءً.

- من عدلي منصور إلى محرم بك: 17:45 مساءً.

- من عدلي منصور إلى محرم بك: 18:45 مساءً.

- من عدلي منصور إلى محرم بك: 19:45 مساءً.

- من عدلي منصور إلى محرم بك: 20:45 مساءً.

- من عدلي منصور إلى محرم بك: 21:45 مساءً.