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وزارة النقل تعلن مواعيد السوبر جيت من القاهرة إلى الإسكندرية

كتب:

كريم روماني
05:15 م | الجمعة 02 فبراير 2024
السوبر جيت

السوبر جيت

كشفت وزارة النقل، مواعيد السوبر جيت من القاهرة إلى الإسكندرية، موضحة أن شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت» تقدم خدمات نقل الركاب الخارجية والدخلية لمختلف المحافظات من خلال أسطول متميز من الحافلات.

مواعيد السوبر جيت من القاهرة إلى الإسكندرية

- من القاهرة إلى محرم بك: 4:30 صباحاً.

- من القاهرة إلى محرم بك: 6 صباحاً.

- من القاهرة إلى محرم بك: 6:45 صباحاً.

- من القاهرة إلى محرم بك: 7:45 صباحاً.

- من القاهرة إلى محرم بك: 8:45 صباحاً.

- من القاهرة إلى محرم بك: 9:45 صباحاً.

- من القاهرة إلى محرم بك: 10:45 صباحاً.

- من القاهرة إلى محرم بك: 11:45 صباحاً.

- من مطار القاهرة إلى محرم بك: 12:45 صباحاً.

- من مطار القاهرة إلى محرم بك: 13:45 مساءً.

- عدلي منصور إلى محرم بك: 14:45 مساءً.

- من عدلي منصور إلى محرم بك: 15:45 مساءً.

- من عدلي منصور إلى محرم بك: 16:45 مساءً.

- من عدلي منصور إلى محرم بك: 17:45 مساءً.

- من عدلي منصور إلى محرم بك: 18:45 مساءً.

- من عدلي منصور إلى محرم بك: 19:45 مساءً.

- من عدلي منصور إلى محرم بك: 20:45 مساءً.

- من عدلي منصور إلى محرم بك: 21:45 مساءً.

 

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.