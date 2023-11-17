كل ما تريد معرفته عن خدمات النقل بشركة «سوبر جيت».. حافلات صديقة للبيئة

أعلنت شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت» إحدى شركات وزارة النقل، تقديم خدمات نقل الركاب الخارجية والدخلية لمختلف المحافظات من خلال أسطول من الحافلات المتميزة، موضحة أنها تمتلك العديد من المحطات الذكية وأنظمة الحجز الإلكتروني.

حافلات ذكية صديقة للبيئة

وأضافت في تقرير، أنها تقدم خدمة النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحافلات ذكية صديقة للبيئة، موضحة أن إجمالي عدد الخطوط على مستوى الجمهورية 36 خطاً، مؤكدة أنها تمتلك أسطولاً متنوعاً يضم أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات مختلفة، وأحجام متفاوتة تم تصميمها بصورة تضمن توفير كافة وسائل الراحة، وسبل الأمان، وتحقيق مستوى متميز من الرفاهية لعملائنا، بما يضمن سلاسة تنقلهم، وتيسير رحلاتهم.

وأوضحت أنه يجرى نقل الركاب على خطوط محددة على شبكة الطرق الرئيسية وفق جداول تشغيل وتقاطر منتظمة وذلك من «الإسكندرية - الساحل الشمالى - مرسى مطروح – بورسعيد – السويس - شرم الشيخ - الغردقة - المنيا - أسيوط - قنا - سوهاج الأقصر - سفاجا - نوبيع» وقريبًا من «إسماعيلية - منصورة».

وأشارت إلى أنه جرى التعاقد مع مجموعة من الفنادق بشرم الشيخ والغردقة، وسيتم توصيل العميل إلى الفندق، بالإضافة إلى الحجز عن طريق الفندق فى العودة، وبالنسبة لرحلات العمرة، أكدت أنها توفر لعملائها تسيير رحلات عمرة إلى الأماكن المقدسة بالمملكة العربية السعودية بـ «مكة - المدينة المنورة» ويشمل البرنامج الطيران سعودى ومصر للطيران «القاهرة - المدينة - جدة - القاهرة» أو «القاهرة - جدة - المدينة - القاهرة».

أيضاً يشمل البرنامج الانتقالات الداخلية بالمملكة بأتوبيسات حديثة، ومزارات المدينة المنورة ومكة المكرمة، ورسوم التأشيرة، وباركود وزارة السياحة، فضلاً عن توفير مشرف مرافق ذو خبرة عالية.