افتتاح مكتب لخدمات نقابة الأطباء بنجع حمادي في قنا

أعلنت نقابة الأطباء بقنا، اليوم الجمعة، عن افتتاح مكتب خدمات نقابة الأطباء بمقر نادي الأطباء في مركز نجع حمادي.

حضر الافتتاح الدكتور محمد الديب، نقيب الأطباء بقنا، والدكتور محمود عبد المولى، أمين صندوق النقابة، والدكتور حيدر عبد الحميد، وكيل النقابة، والدكتور محمود عويس، عضو مجلس النقابة، والدكتور سمير فخري، والدكتور بدوي المعاون، والدكتور محمد العديسي، والدكتور يسري.

تسهيل التواصل مع النقابة

وقال الدكتور محمد الديب، نقيب الأطباء، إن افتتاح مكتب خدمات النقابة بمقر نادي الأطباء في نجع حمادي شمال المحافظة، هدفه تسهيل أبواب التواصل وتقديم الخدمة اللازمة للأطباء في أسرع وقت.

ويأتي ذلك ضمن أنشطة النقابة المختلفة، التي تقدمها للأطباء والكوادر الطبية بالمحافظة للارتقاء بالمنظومة الطبية، وتقديم كافة الخدمات للأطباء في المحافظة والعمل على حل المشكلات التي تواجههم.