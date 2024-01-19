الأحوزة العمرانية في قرى محافظة قنا 2024.. «149 قرية ونجع»

أعلنت الهيئة العامة للتخطيط العمراني، قطاع التخطيط والتنمية العمرانية، الأحوزة العمرانية في قرى محافظة قنا 2024، وجرى تسليمها إلى ديوان عام محافظة قنا ومديرية الزراعة، وتوزيعها على الوحدات المحلية مجالس المدن والوحدات القروية والجمعيات الزراعية.

الأحوزة العمرانية في قرى محافظة قنا

وتستعرض «الوطن» الأحوزة العمرانية لعدد 149 نجعا وقرية في محافظة قنا، من خلال الموقع الرسمي للهيئة العامة للتخطيط العمراني في محافظة قنا، من بينها مجلس قروي القناوية، مجلس قروي أولاد عمرو، ومجلس قروي دندرة، ومجلس قروي أبنود، ومجلس قروي المحروسة، ومجلس قروي الجبلاو، مجلس قروي الأشراف.

مخطط التنمية العمرانية لمركزي قوص وقفط

وكان المجلس التنفيذي برئاسة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، في جلسته الأخيرة، وافق على المخطط التفصيلي للتنمية العمرانية الخاص بمركز قوص، بإجمالي مساحة 1149.45 فدان، ومركز قفط بإجمالي مساحة 430 فدانا.