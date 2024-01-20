منظومة حجز عيادات التأمين الصحي في محافظة قنا.. اعرف الخطوات

حددت وزارة الصحة منظومة حجز عيادات التأمين الصحي في محافظة قنا، من خلال الموقع الإلكتروني، حيث يمكن للمريض الذهاب إلى العيادة والطبيب الذي يريد توقيع الكشف لديه بكل سهولة، وذلك في موعد محدد دون الانتظار في طوابير لأوقات طويلة كما كان يحدث من قبل.

منظومة حجز عيادات التأمين الصحي في محافظة قنا

وتنشر «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها للمواطنين، طريقة تحديد موعد في منظومة حجز عيادات التأمين الصحي بمحافظة قنا، من خلال الموقع الإلكتروني من هنــا، وهي كالآتي:

- الدخول على موقع التأمين الصحي على محرك البحث.

- افتح أيقونة الحجز الإكتروني لعيادات التأمين الصحي 2024.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المحدد لها.

- اضغط على «موافق» وستظهر صفحة بها بياناتك ومن بينها الرقم التأميني وعدد من الخانات.

- من خلال الصفحة ادخل الموعد في خانة تاريخ الكشف الطبي وحدد أيضا المستشفى المحددة لإجراء الفحص، واسم الطبيب، ثم اضغط حفظ ، وسوف يخرج المطلوب.

أماكن وعناوين عيادات التأمين الصحي في محافظة قنا 2024

وتشمل أماكن وعناوين عيادات التأمين الصحي في محافظة قنا 2024 الآتي:

1- مستشفى التأمين الصحي بجوار معهد الخدمة الاجتماعية والفني التجاري في المساكن بمدينة قنا.

2- عيادات الوفاء للتأمين الصحي بجوار قاعة ميراج في مدينة قنا

3- العيادات الشاملة في حي المصالح بمدينة قنا.

4- عيادات الطلائع في منطقة الحصواية بمدينة قنا.

5- عيادات سيدي عبدالرحيم القنائي الشاملة في منطقة الشؤون .

6- عيادات التأمين الصحي في مدينة دشنا بجوار مدرسة الصنائع بنات.

7-عيادات التأمين الصحي في شارع التحرير بنجع حمادي

8- عيادات قوص الشاملة في مدينة قوص جنوب محافظة قنا.

9-عيادات ابوتشت الشاملة بجوار مستشفى الحميات في المدينة.