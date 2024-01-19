يواصل طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، خلال الأسبوع المقبل، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، تمهيدا لتحديد موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة قنا للترم الأول، عقب تصحيح واعتماد النتيجة، من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة قنا

وقال محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا، إن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، ستظهر عقب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في كنترول الشهادة الإعدادية في مدينة قنا.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في قنا

وأكد في تصريحات صحفية، أن امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول ستنتهي يوم الأربعاء المقبل 24 يناير الجاري، مؤكدا بدء أعمال التصحيح والمراجعة لاعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي عقب انتهاء الامتحانات.

وأضاف «السيد»، أن ورق الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية في كنترول محافظة قنا يخضع بعدة مراحل منذ أداء الامتحان مرورا على الكنترول ووضع الأرقام السرية والتصحيح والمراجعة والرصد على شيت الدرجات قبل الاعتماد، وإعلانها إلكترونيا وفي المدارس.