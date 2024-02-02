أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في القاهرة والمحافظات.. تخفيضات كبرى على السلع

بالتزامن مع إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن اقتراب موعد افتتاح معارض أهلا رمضان، يبحث المواطنون عن أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في القاهرة والمحافظات، إذ يتوافر العديد من السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومنها«اللحوم، الدواجن، ياميش رمضان، الجبن ومشتقات الألبان، الأرز، المكرونة، العسل، البيض، المخللات واللحوم المجمدة والزيوت» يأتي ذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين

وتشهد المحافظات افتتاح معارض أهلا رمضان خلال الأيام القادمة، بالتنسيق بين الغرف التجارية ومديريات التموين، إذ يتم توفير أماكن للمعارض بالإضافة إلى شوادر وسيارات متنقلة تجوب القرى النائية في مختلف محافظات الجمهورية، كما وفرت المديريات كوبونات تصرف من الجمعيات الاستهلاكية.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في القاهرة والمحافظات

وأعلنت مديريات التموين، توفير معرض رئيسي في كل محافظة، بالإضافة إلى العديد من الشوادر الفرعية والسيارات المتنقلة، على أن تتوافر السلع الغذائية في المعارض بنسبة تخفيضات تصل إلى 30%.

وعن أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في القاهرة والمحافظات جاءت كالآتي:-

• معارض أهلا رمضان 2024 في القاهرة

-الحي السابع أمام موقف الأتوبيسات بمدينة نصر

-ميدان الباشا بحي مصر القديمة

-المعصرة أمام محطة مترو المعصرة

-دار السلام بشارع الفيوم.

•معارض أهلا رمضان 2024 في القليوبية

-مدينة طوخ بشارع المحكمة بجوار السنترال

-قليوب مقابل النادي الرياضي شارع مصرف إسكندر

-منفذ شبرا الخيمة ميدان المؤسسة قرب كلية الزراعة

•أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بالفيوم

-شارع أحمد شوقي بوسط مدينة الفيوم

-الميادين الرئيسية بمختلف المراكز

•أماكن معرض أهلا رمضان 2024 في البحيرة

-دمنهور

-أبو حمص

-كوم حمادة

-وادي النطرون

-شبراخيت

-إيتاي البارود

-كفر الدوار

-الدلنجات

-النوبارية

أماكن معرض أهلا رمضان في الإسماعيلية

- معرض أرض المعارض بمركز شباب الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية

-معرض نادي المنتزه بعد تطويره.

- معرضين بمركزي فايد والتل الكبير.

•معارض أهلا رمضان بشمال سيناء

-مدينة العريش أمام مول مزايا والحديقة بوسط المدينة

-ميدان الرفاعي

-دوران شبرا بالمساعيد

-سوق الضاحية

•أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة بني سويف

-مركز إهناسيا

•أماكن معرض أهلا رمضان في محافظة الشرقية

-مدينة الزقازيق

-معارض فرعية بنطاق كل إدارة تموينية

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في المحافظات

•معرض أهلا رمضان في محافظة قنا

-بميدان الساعة في مدينة قنا

-بجوار مدرسة الشهيد في مدينة قنا

-مجمع الشركة المصرية بجوار بنك القاهرة في مدينة قنا

- مقر الجمعية المصرية في منطقة حي المصالح

-مدينة قوص بجوار بنك مصر -مدينة قفط

-على طريق مصر أسوان الزراعي أمام مدينة دشنا

-معرضين في مدينة نجع حمادي

-مدينة فرشوط بالقرب من مقر مجلس المدينة

- مدينة أبوتشت.

•أماكن معارض أهلا رمضان في المنوفية

-شبين الكوم

-منوف

-مدينة السادات

-سرس الليان

-أشمون

-الباجور

-قويسنا

-بركة السبع

-تلا

-الشهداء

وفي باقي المحافظات أعلنت جميع المديريات عن إقامة 5 معارض في عاصمة المحافظة بالإضافة إلي تواجد معرضاً في كل مركز بالإضافة إلى توفير العديد من الشوادر الكبري.