أماكن معرض أهلا رمضان 2024 في العريش.. تخفيضات كبرى على السلع

حددت محافظة شمال سيناء، أماكن معرض أهلا رمضان الجديدة في العريش، استعدادا لضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمٌواطنين، خاصة مع قدوم شهر رمضان الكريم.

أماكن معرض أهلا رمضان بالعريش

وكشف مجلس مدينة العريش في بيان له، أماكن إقامة معرض أهلا رمضان في العريش وهي على النحو التالي.

- أمام الحديقة العامة.

- ميدان الرفاعي المقابل لسيارات السيرفيس.

- ميدان شبرا بالمساعيد.

- حي الضاحية بوسط المدينة.

مراقبة من التموين والغرفة التجارية

وأضاف مجلس مدينة العريش، أن هناك عدة جهات تشارك في معارض أهلا رمضان، وهي مجلس المدينة، والغرفة التجارية، ومديرية التموين، ومديرية الصحة، وتشهد الجهات الأربعة متابعة بشكل يومي من ديوان عام محافظة شمال سيناء.

الباكيات مجانية للتجار

بدوره أكد النائب عزيز مطر رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء، أن الباكيات تكون مجانية للتجار، وتوفير الكهرباء والمرافق بدون أي رسوم لكن مقابل عدة شروط منها بيع التاجر بسعر الجملة، وعدم المغالاة، أو رفع الأسعار أو بيع منتجات منتهية الصلاحية.

وأضاف عزيز مطر، أن الهدف من المعارض، هو الدعم المباشر لمحدودي الدخل، ويجب أن تكون هناك مراقبة للأسعار، وعدم رفعها من اليوم الأول حتى نهاية المعرض.