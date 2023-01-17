أماكن معرض أهلا رمضان 2023 في جميع المحافظات.. تخفيضات حتى 50%

يهتم المواطنون بمعرفة أماكن معرض أهلا رمضان 2023 في جميع المحافظات للسلع الغذائية التى تنظمها مديرية التموين بالتعاون مع المحافظات والغرف التجارية ومديريات التموين بكل محافظة توفيرا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل حتى 50% خصم، وحماية للمواطنين من استغلال التجار واحتكارهم للسلع.

وتحتوي معارض أهلا رمضان على السلع الغذائية مثل السكر والمكرونة والأرز والزيت والدقيق، فضلا عن المنظفات والبيض واللحوم والخضروات والعديد من الأصناف التي تتخطى 100 صنف.

أماكن معرض أهلا رمضان 2023 في جميع المحافظات

أماكن معرض أهلا رمضان 2023 في جميع المحافظات أعلنتها وزارة التموين تباعا عبر مديرياتها المختلفة، لتفتتح كل مديرية المعارض الخاصة بها بالأماكن الحيوية للمواطنين.

أماكن معرض اهلا رمضان 2023

وتنشر «الوطن» أماكن معرض أهلا رمضان 2023 بعدة محافظات وفقا لمديريات التموين التابعة لها،

افتتحت مديرية التموين بمحافظة البحيرة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية الطب البيطري معرض أهلا رمضان بمدينة كفر الدوار، ومدينة شبراخيت يضم كل منها 12 جناحا للخضر والفاكهة والمواد الغذائية والألبان واللحوم والأسماك والدواجن بتخفيضات تصل حتى 30%.

أسعار معرض أهلا رمضان 2023

وتبدأ أسعار معرض أهلا رمضان 2023 من 10 جنيهات لكيلو الأرز حتى 15 جنيها والسكر من 14 جنيها حتى 16 جنيها للكيلو، بينما سعر اللحوم البلدية 140 كيلو.

وأعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة عن التوسع بمنافذ بيع السلع المخفضة والتى وصلت 3100 منفذ بكامل المحافظة حتى الآن.

أماكن معارض أهلا رمضان بالجيزة

عدة معارض أهلا رمضان أفتتحنها مدريرة التموين بمحافظة الجيزة منها معرض المطاحن بشارع الملك فيصل ومعرض الوراق والبدرشين والصف وجنوب الجيزة، جميعها تضم سلع غذائية بتخفيضات تصل حتى 50% فيبدأ سر المكرونة بها من 5 جنيهات بينما اللحم البلدى 140 جنيها للكيلو .

تخفيضات حتى 30% بمعرض أهلا رمضان

وافتتح المهندس أحمد رعب وكيل مديرية التموين بمحافظة الدقهلية معرض أهلا رمضان باستاد المنصورة الرياضى بتخفيضات تصل إلى 30%، يضم مختلف السلع الغذائية .

78 منفذا لمعرض أهلا رمضان بسوهاج

بمحافظة سوهاج صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين، لـ«الوطن»، بأنه تم افتتاح عدة معارض أهلا رمضان ثابتة بالمحافظة فى مدينة ناصر بحى شرق وشارع سيتى وميدان العارف بالله وشارع الجرجاوية، فضلا عن عدة منافذ متنقلة وعقد شراكات مع سلاسل السوبر ماركت الكبرى بالمحافظة ليصل عدد منافذى أهلا رمضان بسوهاج 78 منفذا.