سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، اليوم الجمعة، 2-2- 2024، ثباتاً ملحوظاً، إذ سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعًا لبنك فيصل الإسلامي.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في عدد من البنوك المصرية، بحسب آخر التحديثات المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجّل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء، وسجّل 30.96 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع وفقًا للبنك الأهلي المصري.

سجّل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجّل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعا لبنك فيصل الإسلامي.

سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعا لمصرف ابوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.