بيانات أمريكية تدعم أداء الدولار أمام سلة العملات المختلفة

قلص مؤشر الدولار خسائره المبكرة ليتداول دون تغيير يذكر حول 103.6 نقطة، اليوم الثلاثاء، بعد أن أظهر تقرير تقرير سوق العمل الأمريكي JOLTS ارتفاعًا غير متوقع في فرص العمل إلى 9 ملايين بينما وصلت ثقة المستهلك CB إلى أعلى مستوى منذ نهاية عام 2021.

مؤشر الدولار عالميا

وانخفضت الرهانات على 25 نقطة أساس لشهر مارس، بعد البيانات ويبلغ حاليا 39%، ويستعد المتداولون الآن لقرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر صدوره غدًا، مع استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة ولكن التركيز سيكون على أي تلميحات حول توقيت وسرعة تخفيض أسعار الفائدة هذا العام. وكان أكبر نشاط شراء مقابل الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي والين.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985.

توقعات مؤشر الدولار

انخفض مؤشر DXY بنسبة 0.0578 أو 0.06% إلى 103.5512 نقطة يوم الثلاثاء 30 يناير من 103.6090 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 103.16 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللي من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 106.38 خلال 12 شهرًا.