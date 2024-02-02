كندا تنظر في فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين بالضفة الغربية المحتلة

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده تنظر في فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة، وفق لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يستهدف مستوطنين إسرائيليين عنيفين في الضفة الغربية المحتلة، قال عنهم، وفق لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إنهم قوضوا الاستقرار في المنطقة.

جرائم المستوطنين في فلسطين

وأوضح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن الأمر التنفيذي، يستهدف 4 مستوطنين: «ديفيد حاي تشاسداي، آينان تانجيل، شالوم زيترمان، يينون ليفي» متهمين بارتكاب أعمال عنف أو تخويف بشكل مباشر في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك أشخاص متهمين بالبدء في أعمال شغب وقيادتها؛ إشعال النار في المباني والحقول والمركبات؛ الاعتداء على المدنيين والإضرار بالممتلكات.

هجوم على نتنياهو

وفي وقت سابق من اليوم، خاطب عضو كنيست الاحتلال الإسرائيلي «البرلمان»، جلعاد كاريب، من أمام منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عبر مكبر الصوت، قائلا، إن إسرائيل لا تستطيع تحمّل رئيس وزراء جبان.

وتظاهر كاريب أمام منزل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وهو يتلو أسماء المحتجزين لدى الفصالئ الفلسطينية في قطاع غزة. وأضاف عضو كنيست الاحتلال، وفق وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، إن من العار الكبير، صمت الشرطة تحت قيادة نتنياهو وقيادة وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير.