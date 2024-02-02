الدولة تواجه الزيادة السكانية بالمدن الجديدة.. مشروعات إسكان بجميع المحافظات

عملت الدولة المصرية على تنفيذ مجموعة من المدن العمرانية الجديدة لحل مشكلتين أساسيتين، الأولى هي العشوائيات والقضاء عليها بعد أن تفاقمت في مختلف المناطق، والثانية هي مواجهة الزيادة السكانية وتوفير سكن ملائم للمواطنين به مختلف الخدمات، حيث امتدت المدن الجديدة إلى مختلف ربوع الوطن ومنها على سبيل المثال وليس الحصر العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة سلام - شرق بورسعيد.

تقرير وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كشف عن أهم المدن الجديدة مثل مدينة المنصورة الجديدة، ومدينة ناصر - غرب أسيوط، ومدينة غرب قنا، ومدينة أسوان الجديدة ومدينة 6 أكتوبر الجديدة ومدينة العبور الجديدة ومدينة ملوي الجديدة، فضلاً عن منطقة غرب كارفور ومدينة حدائق العاصمة.

مدينة العلمين الجديدة

مدينة العلمين الجديدة جاءت للاستفادة من الموقع المتميز على ساحل البحر المتوسط لتحقيق تنمية متكاملة وتوفير أساس اقتصادي متنوع ومركز حضري إقليمي لقربها من مناطق التنمية الجديدة الواعدة، وتبرز أهمية العلمين الجديدة في دعم الاتصالية بين قطاعات برج العرب ومرسى مطروح وسيدى برانى لتيسير إنتقال السكان والعمالة وتحقيق الانتشار السكاني والأنشطة الاقتصادية المتنوعة في الساحل الشمالى.

تقول نسرين الشرقاوي، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «قامت الدولة بتطوير جميع العشوائيات، إذ يرتبط العيش في العشوائيات أو في القرى الفقيرة والمحرومة بخطر أكبر للإصابة بسوء الصحة النفسية».

تطوير المناطق العشوائية

ثبت علميًا وفق ما روته «الشرقاوي» لـ «الوطن»، أن العشوائيات والأحياء غير المنظمة اجتماعيًا يشعر فيها الناس بعدم الأمان ويتعرضون للعنف بشكل متكرر، لذا سارعت الإدارة المصرية في تطوير المناطق العشوائية التي بلغت 357 منطقة على مستوى الجمهورية، بتكلفة تخطت الـ40 مليار جنيه.

شعار الدولة كان بناء سكن كريم ملائم لجميع فئات الشعب المصري من إسكان اجتماعي ومتوسط لتحسين جودة حياة المصريين، ومن أجل هذا سارعت الإدارة المصرية إلى عمل مشروع الإسكان الاجتماعي، وفق الباحثة نسرين الشرقاوي، حيث تم بناء 453.6 ألف وحدة من إجمالي مليون وحدة مستهدف بناؤها، وكذا مشروع الإسكان المتوسط.

بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع إسكان دار مصر 37.7 ألف وحدة، ووصل عدد الوحدات المنفذة بمشروع سكن مصر إلى 37.9 ألف وحدة، بالإضافة للمشاريع القومية العملاقة في كل ربوع مصر، ومنها مشروعات قومية زراعية، وسمكية وداجنة، ومشروعات صناعية، ومدن جديدة، ومحطات معالجة المياه.