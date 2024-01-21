أستاذ تخطيط عمراني: التيسيرات في المدن الجديدة بوابة للاقتصاد القومي

قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني إنَّ التيسيرات التي تطرحها الدولة بالمدن الجديدة سواء بقطاع الإسكان أو بالقطاع الخدمي الهدف منه بالدرجة الأولى إضفاء قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وتوفير فرص عمل للعمالة المصرية، مشيرا إلى أنه يوجد ضوابط للتيسيرات التي تطرحها الدولة.

ضوابط للمستثمر المصري والاجنبي

وأضاف «فرج» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز» أنَّ الضوابط التي تضعها الدولة تمثل ضمانة لاستغلال الأراضي بالبناء دون تركها بغرض بيعها في وقت لاحق «تسقيع الأراضي» وعدم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أنَّ هذه الضوابط يتم تطبيقها على المستثمر المصري أو المستثمر الأجنبي.

البناء والتشغيل خلال عام

وأوضح أستاذ التخطيط العمراني أنَّ الدولة تلزم المستثمرين بالبناء والتشغيل خلال عام حال كان المبنى خدميًا، كما أنَّه لا يسمح بأخذ الأراضي وبيعها مرة أخرى حتى يتمم منع تحقيق الربح من المضاربة على الأراضي.