«الأرصاد» تحذر سكان المدن الجديدة.. طقس شديد البرودة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن نشاط الرياح يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة، إذ تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة بمعظم المحافظات، خاصةً في المحافظات الشمالية.

وأضافت أن الأجواء خلال فترة النهار ستكون باردة على أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، أما الأجواء في جنوب سيناء وجنوب الصعيد فستكون مائلة للدفء.

أجواء قارسة البرودة

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن فترات الليل ومع الغياب التام لأشعة الشمس نشهد مزيدا من الانخفاضات بدرجات الحرارة.

وتابعت: «من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى 9 درجات مئوية، وبالتالي تكون الأجواء شديدة البرودة معظم محافظات الجمهورية، خصوصا ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، وتكون الأجواء قارسة البرودة في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة ذات الظهير الصحراوي».

انخفاض درجات الحرارة لتحت الصفر على جبال موسى

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تنخفض لتحت الصفر على جبال موسى وسانت كاترين، وتتكون الثلوج على مرتفعات، ويكون الصقيع على المزورعات الموجودة وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، موضحة أن نشاط الرياح يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج بين الـ2.5 متر لـ3 أمتار، والبحر المتوسط غير مؤهل تماما لأعمال الصيد والملاحة البحرية.