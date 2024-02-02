الاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي.. عدة طرق تستغرق دقائق معدودة

للراغبين في معرفة قبولهم أو رفضهم للحصول على شقق سكنية، تتيح وزارة الإسكان طرقا عدّة للاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي، وهو أمر يلقى اهتمام وتركيز من الكثيرين لمتابعة نتيجة طلبهم لإحضار أوراقهم حال القبول، أو تقديم تظلم حال الرفض أو تقديم شكوى حال التأخير للرد على طلباتهم بالحصول على الوحدات السكنية في الوحدات المختلفة التي تطرحها الوزارة بنظام التمويل العقاري.

ويمكن الاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي، من خلال عدة طرق بسيطة تتيحها وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري تيسيرا على الناس لمعرفة حالة طلبهم.

الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي

ويمكن الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي من خلال موقع صندوق دعم التمويل العقاري باستخدام الرقم القومي، عن طريق الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الضغط على الرابط.

وبعد الدخول على رابط صندوق الإسكان يتم النقر على أيقونة مشروع الإسكان، ثم إدخال رقم المشروع المقدم للحصول على الوحدة السكنية، مع كتابة جميع بيانات المتقدم الخاصة بالاسم والعنوان ورقم الطرح، ثم الضغط على زر «استعلام».

سيتم عرض حالة الطلب، وحال الرفض سيتم توضيح سبب ذلك.

طرق الاستعلام عن شقق الإسكان

وهناك طرق أخرى للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من خلال الاتصال بأرقام ساخنة أتاحها صندوق الإسكان والتمويل العقاري، للحصول على جميع المعلومات اللازمة، ويمكن الاتصال بالرقم 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول، أو بالرقم 090071117 من أي خط أرضي، أو إرسال الرسائل النصية عبر إرسال الرقم القومي لصاحب الطلب إلى الرقم 1124، بتكلفة 3 جنيهات للرسالة.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

وذكرت وزارة الإسكان الاجتماعي في بيان لها، شروط الحصول على شقة الإسكان الاجتماعي مع كل طرح جديد للوزارة للتيسير على المواطنين للحصول على مسكن لهم بأسعار مخفضة وبنظام التقسيط طويل المدى بنظام التمويل العقاري والذي يصل إلى 20 عاما.

ومن ضمن شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي ما يلي:

1- أن يكون المتقدم للحصول على وحدة سكنية مصري الجنسية.

2- أن يكون المتقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الطروحات المختلفة مقيم بأحد محافظات مصر.

3- ألا يقل عمر المواطن عن 21 عاما عند التقديم.

4- يجب تقديم أوراق تثبت إقامة الراغب في الحصول على الوحدة السكنية داخل محافظة محل الإقامة المقدم لها، أو يكون محل عمله بتلك المحافظة.

5- يشترط ألا يكون المتقدم أو زوجته حصل على وحدة سكنية من صندوق الإسكان الاجتماعي من قبل.

ضوابط جديدة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي

1- جميع الأسعار المعلن عنها لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023، قابلة للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصى.

2- تم تعديل الحد الأقصى للدخل، ليصبح 10 آلاف جنيها للأعزب، و13 ألف جنيه لمن يعول أسرة، وذلك حسب المتغيرات الاقتصادية، بالتزامن مع زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.

3- تعديل الحد الأدنى للمقدم ليصل إلى 20% بدلا من 15%، على أن يتم سداده بالتقسيط على 3 سنوات.

4 - سعر العائد على التمويل العقاري أصبح 7.5% ثابت طوال فترة التمويل، بحد أقصى 20 سنة، وأن يكون الحد الأقصى لنسبة القسط للدخل 50%.

4- يتم مخاطبة البنك المركزي لتعميم القرار على جهات التمويل بأن يكون الحد الأقصى للدعم النقدي الممنوح للمواطنين 120 ألف جنيه عند مستوى الدخل الشهري 3500 جنيه ويصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل 7 آلاف جنيه شهريا، على ألا يتجاوز متوسط الدعم الممنوح للمواطن الممول في إطار البروتوكول عن 90 ألف جنيها سنويا.