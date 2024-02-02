تفاصيل تدمير 3 دبابات إسرائيلية ومقتل 15 جنديا على يد الفصائل الفلسطينية

أعلنت إحدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا من مسافة صفر في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة.

واستهدف الفصيل ناقلة جند إسرائيلي بقذيفة «الياسين 105» في حي الأمل، كما استهدفت دبابة «ميركافا»، وفق لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، بـ«الياسين 105»، ما أسفر عن اشتعال النيران فيها في منطقة جورة العقاد غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ودمر الفصيل الفلسطيني، ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» في منطقة الجوازات بمدينة غزة، كما أعلن فصيل آخر، استهداف قوة إسرائيلية تتكون من 10 جنود بقذيفة «تي بي جي» مضادة للأفراد كانت متحصنة في أحد المنازل بحي الأمل غرب خان يونس، وأوقعت في صفوفها ما بين قتيل وجريح.

قصف موقع فجة العسكري غربي خان يونس

بدورها، عرضت إحدى الفصائل الفلسطينية مشاهد من استهدافها لبرج مراقبة وتجمعات لجنود إسرائيليين خلف السواتر الترابية بالأسلحة الرشاشة، شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت إحدى الفصائل، قصف موقع فجة العسكري غربي خان يونس بصواريخ 107.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، زعم في وقت سابق من اليوم، اعتراض نظام «حيتس»، لصاروخ «أرض أرض» في منطقة البحر الأحمر كان في طريقه نحو إسرائيل.وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، قال في وقت سابق، خلال زيارة قوات احتياط في هضبة الجولان السوري المحتل، أن جيش الاحتلال لن يوقف إطلاق النار في الشمال ضد «حزب الله» حتى لو توقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكانت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، زعمت في وقت سابق، أن 427 منزلا تضرروا من إطلاق «حزب الله» الصواريخ، من جنوب لبنان منذ أكتوبر الماضي، من بينها 80 منزلا متضررا بشكل مباشر.

ومساء اليوم، أعلن «حزب الله»، استهدافه عدة موقع بينها مبنى في مستوطنة أفيفيم الإسرائيلية وموقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، مؤكدا إصابته إصابة مباشرة.‏

من جانبها، قالت وسائل إعلام إيرانية بينها وكالة «مهر»، إن المستشار العسكري لـ«الحرس الثوري الإيراني» سعيد عليدادي، قتل خلال غارات جوية إسرائيلية على جنوب العاصمة السورية «دمشق» فجر اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر عسكري، في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية«سانا»، إن وسائط الدفاع الجوي، تصدت لعدوان إسرائيلي، فجر اليوم، استهدف نقاطاً جنوب دمشق وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية، مشيرا إلى اقتصار الخسائر على الماديات، فيما نفى مصدر أمني سوري الأنباء حول تقليص عدد المستشارين العسكريين الإيرانيين.

محام فرنسي:«العدل الدولية» أثبتت وجود دولة فلسطين

بدوره، قال المحامي الفرنسي جيل دوفير، لشبكة«آر تي» الإخبارية الروسية، إن «محكمة العدل الدولية» ثبتت وجود دولة فلسطين بناء على قرار التقسيم وأنهت اتفاق أوسلو، فيمال قال الإعلام الإسرائيلي، إن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، وصل في نهاية العام الماضي 2023 إلى مفترق طرق حاسم يستوجب من بنك إسرائيل «البنك المركزي» التفكير ملياً قبل اتخاذ أي قرار، وفق لما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»