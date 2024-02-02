كلاب ضخمة تقاتل مع الفصائل الفلسطينية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

فوجئ جيش الاحتلال الإسرائيلي بتواجد عدد كبير من الكلاب في قطاع غزة تهاجم القوات أثناء معاركها ضد الفصائل الفلسطينية، وزعم جيش الاحتلال أن الكلاب تابعة للفصائل الفلسطينية، وطُلب من القوات الحذر.

ورصد جيش الاحتلال الإسرائيلي قيام سكان بعض أحياء شمال ووسط غزة بترك كلاب ضخمة داخل المنازل والساحات التي يفتشها جنود الاحتلال، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

جيش الاحتلال: الظاهرة لم تكن معروفة من قبل

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الكلاب استخدمت بشكل مضاد لتعطيل وحدة عمل الكلاب البوليسية «عوكيتس»، التي تقاتل مع جيش الاحتلال.

وأكد جيش الاحتلال أن هذه الظاهرة لم تكن معروفة بشكل واسع في الأيام الأولى من الهجوم البري والقتال في قطاع غزة، وتم إخبار الجنود لتوخي الحذر أثناء دخول المنازل.

الكلاب تشارك مع جنود الاحتلال الإسرائيلي

وتشارك الكلاب مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على غزة من خلال وحدة تسمى «عوكيتس»، وهي وحدة كلاب بوليسية مدربة تابعة لجيش الاحتلال يستخدمها أثناء الاجتياحات البرية، وتم تأسيسها رسميًا عام 1974، لكن تم الكشف عنها في 1988 بعد استخدامها خلال العدوان على الأراضي اللبنانية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: «كلاب وحدة عوكيتس لا تكترث بالضوضاء أو صوت الرصاص أو القنابل أو وجود حيوانات أخرى، لكن في مثل هذه المواقف ربما يعوق عملها إذا تعرضت للهجوم من هذه الكلاب الضخمة».