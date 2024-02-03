عشبة بـ «5 جنيهات» للتخلص من الأرق.. واظب عليها لنوم هادئ

يعد الأرق من أكثر الاضطرابات الشائعة التي يتعرض لها البعض، إذ يواجه الأشخاص صعوبة في النوم أو الاستمرار فيه، وعادة ما يكون بسبب بعض السلوكيات الخاطئة قبل النوم أو عادات غذائية سيئة، وخلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن»، عشبة تحارب الأرق موجوده في كل منزل، وبـ5 جنيهات فقط، وفقًا للدكتور شادي عبد العال، استشاري التغذية العلاجية.

النعناع يساعد على التخلص من الأرق

النعناع له فوائد عدة خاصة قبل النوم، لأن له تأثير جيد على تحسين جودة النوم، كونه من المشروبات منزوعة الكافيين، ويساهم في استرخاء العضلات، مما يساعد على الراحة.

ووفق «عبد العال»، فإن النعناع يساهم في علاج بعض الاضطرابات الهضمية وأهمها الانتفاخ والإمساك والغازات.

النعناع جيد للصداع

ويحتوي النعناع على مادة المنثول التي تساعد على الحد من الشعور بالصداع والتوتر والإرهاق، كما أنه لا يسبب آثارًا جانبية مثل الأدوية.

ويعد النعناع مناسبًا لتخفيف الشعور باحتقان الأنف، من خلال استنشاق ماء النعناع نفسه، بالتالي المساعدة في الحصول على نوم هادئ.

وبحسب استشاري التغذية العلاجية، من فوائد النعناع أنّ رائحته تساعد على الاسترخاء بشكل كبير للجسم، ويعمل على تهدئة العقل وتخليصه من الإجهاد، كما يحتوي على عده مركبات تشجع إفراز هرمون السعادة «السيروتونين»، وبذلك يمكنه مكافحة الاكتئاب والتخلص من التعب وإبعاد القلق والتوتر.