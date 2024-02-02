3 علامات تدل على فساد الشوكولاتة.. لو ظهرت ارميها فورا

الشوكولاتة من المأكولات المفضلة لدى الكثيرين، فهي«معشوقة الملايين»، ورحلة إدمان لدى البعض بها خاصة الأطفال الذين لا يستطيعون التخلي عنها في أي وقت، ولكن على الرغم من ذلك إلا أن هناك بعض العلامات التي تدل على فسادها وانتهاء صلاحيتها وفي هذه اللحظة يجب التخلص منها فورا لتفادي أي مخاطر.

علامات تدل على فساد الشوكولاتة

بجانب تاريخ الصلاحية، توجد علامات عديدة تدل على فساد الشوكولاتة منها العفن، حيث إذ لاحظ الشخص ظهور بقع ملونة أو بيضاء اللون وأيضا ضبابية على الشوكولاتة يجب عدم تناولها لأنه ذلك قد يؤدي إلى فرصة لحدوث ردود فعل تحسسية تكون قاسية وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

من ضمن العلامات التي تدل على فساد الشوكولاتة هي رائحتها الكريهة، التي تكون غالبا حامضية لذلك يجب على الأشخاص شم رائحة الشوكولاتة قبل تناولها، بالإضافة إلى النكهة الغريبة تعد من العلامات التي تدل على انتهاء صلاحيتها لذلك إذا كان مذاقها غريبًا ومائلًا للحموضة، فذلك يدل على تلفها.

فوائد تناول الشوكولاتة

رغم ذلك إلا أن هناك فوائد عديدة للشوكولاتة خاصة الداكنة التي تحتوي على أكثر من 75% كاكاو، فهى تكون غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين أداء المخ والجهاز العصبي، وأيضا ترفع من مستوى السيروتونين الذي يُحسن المزاج ويقلل التوتر وفقا لما ذكرته وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

لم تقتصر الفوائد التي تتمتع بها الشوكولاتة عند هذا الحد، ولكنها تساعد أيضا على تخفيض ضغط الدم وذلك لأن الفلافونات الموجودة في الكاكاو تحفز بطانة الشرايين لتحرير غاز أكسيد النيتريك الذي يشير إلى الاسترخاء، وأيضا تساعد على الهض وذلك لأن الشوكولاتة تحتوي على إنزيمات تساعد على هضم مادة اللاكتوزالموجودة في الحليب ومشتقاته.