تعد معرفة أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في الإسكندرية 2024، وتكلفة الجرعة، واحدة من أهم احتياجات المواطنين في الوقت الراهن تزامنا مع المنخفض الجوي الحالي الذي قد يصيب المواطنين بنزلات برد حادة، لذا فتعد الوقاية خير من العلاج.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في الإسكندرية 2024 وتكلفة الجرعة بحسب ما أعلنته إدارة الشئون الوقائية بمديرية الصحة بالإسكندرية.

أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في الإسكندرية 2024

برزت أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في الإسكندرية 2024 عبر 5 وحدات تابعة لمديرية الشئون الصحية، موزعة على مناطق الإسكندرية المختلفة، وهي:

- مكتب صحة سموحة.

- مكتب صحة المندرة.

- مكتب صحة الجمرك.

- مكتب صحة العامرية.

- مكتب صحة العجمي البحرية.

تكلفة لقاح الأنفلونزا في الإسكندرية 2024

وتبلغ تكلفة جرعة لقاح الأنفلونزا في الإسكندرية 2024 هو 50 جنيها، وسيتم إعطاء اللقاح داخل مكاتب الصحة فقط من خلال الفرق الطبية بها.

فئات تستحق لقاح الأنفلونزا في الإسكندرية

وأبرز الفئات المستحقة للقاح الأنفلونزا في الإسكندرية هم:

- كبار السن.

- المصابون بأمراض مزمنة.

- المسافرون لأداء العمرة أو الحج.

فئات يمنع تلقي لقاح الأنفلونزا.

- من سبق إصابته بتفاعل الحساسية المفرطة لأي من مكونات اللقاح.

- تأجيل تطعيم الأشخاص المصابين بارتفاع درجة الحرارة.

- يجب الرجوع للطبيب المعالج قبل تطعيم السيدات الحوامل.