افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

افتتحت اللجنة المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، فعاليات المسابقة، في حفل كبير بحضور الدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

افتتاح مسابقة بورسعيد لحفظ القرآن الكريم

بدأ الحفل بالقرآن الكريم الذي تلاه الشيخ محمود الشحات أنور، وشهد الحفل استعراض إنشاد ديني لعدد من المتسابقين من دول مختلفة تحت عنوان «يا قدس، وياصخرة الأقصى»، وذلك في رسالة سلام خرجت من مصر أرض السلام ومن بورسعيد أرض الفداء للعالم أجمع، وذلك لرفض العدوان على غزة، في ظل مشاركة 50 جنسية مختلفة بالحفل الافتتاحي لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني.

كما شهد الحفل عرض مقاطع فيديو يتناول تاريخ المسابقة منذ أن كانت محلية حتى تحولت دولية ووصلت دورتها السابعة، وكانت تحمل في كل دورة أحد عظماء التلاوة المصريين، وتحمل في هذا العام اسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، كما جرى عرض فيديو عن بورسعيد والأماكن التاريخية بها، حيث ولدت بها السيدة هاجر وكانت مسار العائلة المقدسة، إضافة إلى البطولات التي قدمتها المحافظة والدفاع عن الوطن.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن مسابقة بورسعيد الدولية، تتطور في كل عام، وقد وصلت في دورتها السابعة لمشاركة متقدمين من 67 دولة، مشيرا أن المحافظة تستقبل خلال فعاليات المسابقة من 2 حتى 6 فبراير متسابقين من أكثر من 50 دولة.

كما تناول الدكتور محمد مختار جمعة عظمة القرآن الكريم وما جاء به من إعجازات، بينما أكد وزير الشباب والرياضة أهمية التنافس بين الشباب، خاصة وأن كان هذا التنافس في القرآن الكريم، وأبدى الدكتور أحمد عمر هاشم سعادته باجتماع 50 جنسية على أرض مصر ببورسعيد.

مسابقة بورسعيد الدولية

وتبدأ المنافسة بين المتسابقين بدء من غدا السبت، وتستمر حتى يوم 6 فبراير ليكون حفل الختام، وتحمل الدورة السابعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني أسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد