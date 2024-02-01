«الأوقاف» تعلن تفاصيل مسابقة حفظ القرآن الكريم.. جوائز 200 ألف جنيه

أطلق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالتعاون مع محافظي «شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادي الجديد - مطروح - المنيا»، المسابقة المحلية المشتركة في حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه وبيان مقاصده، لأبناء هذه المحافظات خلال شهر رمضان، ويبدأ الإعلان عن هذه المسابقة خلال أسبوع، وتُجرى امتحاناتها في شهر شعبان، ليكرم الفائزون فيها في احتفال «ليلة القدر» بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة.

مستويات مسابقة حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه

وتجرى المسابقة على 4 مستويات على النحو التالي:

• المستوى الأول: المرحلة الابتدائية 5 أجزاء.

• المستوى الثاني: المرحلة الإعدادية 10 أجزاء.

• المستوى الثالث: المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم.

• المستوى الرابع: القرآن الكريم كاملا وهو مفتوح للجميع، «أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات».

حفظ القرآن الكريم

تضم المسابقة إلى جانب حفظ القرآن الكريم تفسير وبيان معاني المفردات ومقاصد السور لجزء «عم يتساءلون» من خلال كتاب «البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم» «الجزء الثلاثون».