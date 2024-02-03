أغرب 5 منازل في العالم.. تصميمات مدهشة جذبت السائحين

توجد منازل عديدة في العالم، تتميز بفخامتها في التصميم واحتوائها على الكثير من الزخارف التي جعلتها ضمن أفضل المنازل، لكن هناك أيضًا بيوت اتسمت تصاميمها بالغرابة، لدرجة جعلتها نادرة وفريدة من نوعها، ويصعب إيجادها في أي مكان آخر، ونوضحها في السطور التالية.

أغرب منازل في العالم

جاء من ضمن المنازل غريبة التصميم، بيت على هيئة مرحاض صُمم في عام 2007 ويوجد في كوريا الجنوبية، وكان الهدف من بنائه، التوعية بالاهتمام بنظافة الحمامات في مختلف أنحاء العالم، وفقًا لما ذكره موقع «magicbricks».

ويحتوي المنزل على غرفتي نوم وثلاثة حمامات فاخرة، واُستخدم بعد ذلك كمعرض فني يتوافد إليه الأشخاص من مختلف دول العالم لمشاهدة تصميمه.

البيت المقلوب في ألمانيا

وهو من ضمن قائمة أغرب المنازل في العالم، حيث صُمم في عام 2008، ويعد أول منزل مقلوب جرى إنشاؤه في ألمانيا، ويحتوى مدخل الطابق الأرضي على الأرائك والأسّرة وأيضًا النباتات، لدرجة أنّ كل شيء يبدو مقلوبًا داخله، واستغرق بناؤه أسابيع قليلة، ووصلت تكلفته إلى 200 ألف يورو.

منزل على شكل تمساح

لم تقتصر أغرب المنازل في العالم عند هذا الحد، ففي كوديفوار، صُمم منزل على شكل تمساح من الخارج في عام 2008، وتُوفي مصممه قبل أشهر قليلة من اكتماله.

منزل البيانو

في الصين، أُقيم منزل على هيئة آلة بيانو، وذلك في عام 2007، لدرجة وضع مدخل بجانب المنزل على شكل آلة كمان.

منزل البيضة من ضمن أغرب المنازل في العالم، فهو يتواجد في بريطانيا، وأُنشئ بغرض إجراء دراسات وأبحاث تتعلق بالبيئة، إذ يمتاز بوجوده على واحد من أجمل شواطئ المملكة المتحدة.