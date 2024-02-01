أبرد أيام الشتاء.. مفاجأة جديدة في طقس شهر فبراير ونصائح مهمة لهذه الفئات

درجات حرارة منخفضة وموجات شديدة البرودة تشهدها البلاد في كل أنحاء الجمهوية، لدرجة أنها في سانت كاترين وصلت لـ3 درجات تحت الصفر، بالإضافة إلى سقوط الثلوج، وهي تُعد المرة الأولى التي تسجل فيها درجة حرارة تحت الصفر في هذا الشتاء، ما أثار تساؤلا هل توجد موجات أخرى شديدة البرودة تتعرض لها البلاد خلال شهر فبراير الجاري والتي نوضحها في السطور التالية.

حالة الطقس خلال شهر فبراير

قال الدكتور محمود القياتي، خبير الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الموجة الباردة التي تتعرض لها هذه الأيام تُعد أولى درجات الحرارة التي يتم الوصول لها في الشتاء الحالي، ولكن هذا لا يعني عدم تعرض البلاد لهذه الموجات شديدة البرودة في السنوات الماضية.

وتابع «القياتي» أن من المعروف أن ذروة الشتاء تكون في شهري يناير وفبراير، ودائما تكون درجات الحرارة فيهما حول المعدل أو فوق المعدل الطبيعي، لذلك من المتوقع أن تكون درجات الحرارة خلال شهر فبراير الجاري أبرد من ذلك، مشيرا إلى أن درجة الحرارة اليوم كانت ما بين 15 و16 درجة في محافظات القاهرة الكبرى، وكانت 5 درجات مئوية في محافظات شمال الصعيد، وسجلت سانت كاترين ما بين 2 و3 تحت الصفر وشهدت تساقطا للثلوج، وهذه تُعد المرة الأولى خلال هذا الشتاء.

وكشف «القياتي» عن موعد انتهاء هذه الموجة الشديدة، مضيفا أنها تنتهي غدا الجمعة، حيث تكون درجة الحرارة خلال يومي السبت والأحد ما بين 19 إلى 20 درجة مئوية، ومن الممكن أن تتجاوز ذلك في نهاية الأسبوع.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أشارت إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ليلا، وقد تكون مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأيضا رعدية أحيانا مصحوبة بحبات البرد على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

نصائح لتجنب الطقس السيئ

ونشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عدة نصائح للمواطنين من أجل تجنب الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا خلال التقلبات الجوية والتي جاء منها:

- الحرص على ارتداء ملابس ثقيلة ويُفضل أن تكون متعددة الطبقات حتى تحافظ على حرارة الجسم.

- تناول طعاما صحيا يمد الجسم بالطاقة

- شرب المشروبات الساخنة

- الحفاظ على ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة باستمرار.

- يُفضل عدم خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة.

وعلى الجانب الآخر، كشف الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن مجموعة من الإجراءات الوقائية التي يمكن الاعتماد عليها لتجنب الإصابة بالالتهاب الرئوي خلال درجات الحرارة المنخفضة منها الحفاظ على النظافة الشخصية ونظافة المكان وأيضا استخدام المعقم، بالإضافة إلى غسل اليدين بالماء والصابون، وكذلك الإقلاع عن التدخين والحرص على تقوية الجهاز المناعي.

فئات ممنوعة من الخروج

وأشار بدران، في حديث لـ«الوطن»، إلى أن هناك بعض البعض التي يجب عليها عدم الخروج من المنزل في حال التقلبات الجوية الشديدة لتجنب مخاطر الطقس السيئ والبرد القارس ومنهم:

- الأطفال

- مرضى الحساسية

- كبار السن

- المدخنون

- الحوامل

- ‏مرضى السكر