مفاجأة بشأن بديل فيتوريا في تدريب المنتخب.. «يعمل داخل مصر» | عاجل

تحدثت تقارير إعلامية، عن ترشيح البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي، لتولي مهمة تدريب منتخب مصر الأول، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي فشل في مهمته مع الفراعنة بكأس أمم أفريقيا 2023.

وكشفت التقارير، أن ميكالي بات الأقرب لتولي مهمة تدريب منتخب مصر الأول، خلفا لفيتوريا.

البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي يقود منتخب مصر الأولوأوضح التقرير: «الأقرب لتولي مهمة تدريب منتخب مصر لكرة القدم هو البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي».

اتحاد الكرة يدخل في أزمة مع روي فيتوريا بسبب راتبه

وأضاف: «الاتحاد المصري لكرة القدم يفشل في إقناع المدرب روي فيتوريا بالتنازل عن الشرط الجزائي بـ 600 ألف دولار والرحيل الودي عن المنتخب».

وكان اتحاد الكرة قد أعلن أنه بصدد اتخاذ قرارات قوية ونارية بشأن منتخب مصر، وذلك في أعقاب الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام الكونغو الديموقراطية بدور الـ16 بضربات الترجيح.

وأوضح اتحاد الكرة ببيانه الرسمي أن هناك اجتماعا طارئا سيعقد خلال الساعات القليلة المقبلة للكشف عن كل القرارات الخاصة بمنتخب مصر، في ظل حالة الغضب الجماهيري بسبب النتائج غير المرضية ببطولة كأس أمم إفريقيا.