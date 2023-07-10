مدير المنتخب الأولمبي: نعدكم بميدالية في أولمبياد باريس 2024

أكد محمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأولمبي، أن اللاعبين أدوا برجولة خلال البطولة الأفريقية وشرفوا مصر.

مدرب الأولمبي: هناك ترتيبات سنبدأ العمل عليها بدءا من الغد

وقال محمود حرب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة «سي بي سي»: «نعدكم بالعمل على ميدالية بأولمبياد باريس.. وربنا يكرمنا بميدالية، وهناك ترتيبات سنبدأ العمل عليها بدءا من الغد، وكل ذلك بدعم من مجلس الإدارة والدولة المصرية، وهذا العمل لا يأتي من فراغ».

مدرب الأولمبي: حققنا هدفنا بالتأهل لباريس 2024

وشدد على أن المنتخب المصري حقق هدفه بالصعود إلى أولمبياد باريس 2024، لافتًا إلى أن قوام المنتخب المغربي محترفين بالكامل في أوروبا، وفريق قوي ومتكامل، ولكن منتخب مصر تعامل خلال البطولة برجولة والتزام.