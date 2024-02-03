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معرض القاهرة الدولي للكتاب

حظك اليوم برج العذراء السبت 3-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:19 ص | السبت 03 فبراير 2024
برج العذراء

برج العذراء

برج العذراء أحد الأبراج الترابية، ويبدأ في الفترة من 23 أغسطس حتى 22 سبتمبر، ومولود هذا البرج اجتماعي وودود، لكنه يزعج المحيطين به بتوجيه الانتقادات لهم، لكونه يريد كل شيء يتم بشكل مثالي، ويتميز بذكاء اجتماعي كبير، يجعل أصحابه يتعاملون بلطف ومودة.

ومن مشاهير برج العذراء القيصر كاظم الساهر، وسيدة مصر الأولى سابقًا جيهان السادات، وفيما يلي نعرض تفاصيل حظك اليوم برج العذراء السبت 3-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج العذراء أنه رغم حرصك الشديد في الإنفاق، إلا أنه من المحتمل أن تشترى هدية باهظة الثمن لأحد زملاء العمل، ومن المرجح أن يسير كل شيء بسلاسة.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك أن تكون أكثر منطقية في علاقاتك اليوم، كما أن التصرف بعقلانية مع الشخص المناسب يمكن أن يكون بمثابة منعطف كبير.

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بقلم صفية النجار