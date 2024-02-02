عرضت قناة «دي إم سي»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «حياة كريمة تزين معرض الكتاب للعام الثاني.. أنشطة توعوية وورش تفاعلية».

وقالت الكاتبة سماح أبوبكر عزت، سفيرة مبادرة حياة كريمة لشؤون الأطفال، إنها حكت قصة للأطفال عن مبادرة حياة كريمة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، بطلها يدعى «فارس»، وتسمى القصة «حلم فارس مع حياة كريمة».

تعريف الأطفال بمبادرة حياة كريمة

وأضاف «عزت» أن القصة تهدف لتعريف الأطفال أكثر بالمبادرة، وكل والإنجازات والفعاليات الخاصة بالمبادرة لأهلنا في القرى الأكثر احتياجا، وكيفية مشاركة الأطفال وتدعم المبادرة وتحافظ على الإنجازات التي حدثت في القرى.

ندوة حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية

وأوضحت آمال جمال، مترجمة لغة إشارة، أنها متواجدة لترجمة الورش الموجودة في المعرض ولا سيما ندوة حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، مردفة: «حاليا متواجدين في الورشة لترجمة الحكاوي للأطفال ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع».

ولفت عبدالكريم عادل، مقرر صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، أنه متواجد بالتنسيق مع منصة حياة كريمة، لتعريف الزوار بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بجانب الخدمات المقدمة، خاصة أن الصندوق يقدم خدمات وقائية وأخرى علاجية.