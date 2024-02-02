«الكشكي»: إقبال الشباب على معرض الكتاب يؤكد ارتفاع الوعي لديهم

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، إن مشاركة الشباب في معرض القاهرة الدولي للكتاب يشهد تطورا منذ تأسيسه في 1969، مردفا: «عندما كانت القاهرة تحتفل بعيدها بمرور 1000 عام على إنشائها، كان وقتها الدكتور ثروت عكاشة وزيرا للثقافة، واقترح عليه الفنان عبدالسلام الشريف إنشاء معرض الكتاب، ووافق على الفكرة الدكتور ثروت، ووجه بضرورة إنشاء ملتقى ثقافي، وتواصل مع سوق الكتاب الدولي المعروف في ألمانيا وجرى تكليف الدكتورة سهير القلماوي بالإشراف على الدورة الأولى للمعرض».

وأضاف «الكشكي»، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه جرى الحرص على ضرورة مشاركة وإعطاء الشباب مساحة، هذه المساحة ربما ظهرت في تأسيس المراحل الأولى لمعرض الكتاب، لافتا إلى أن المعرض ليس لتجارة الكتب أو بيعها فقط، ولكنه حدث ثقافي عالمي يقيس وعي المجتمعات وقاعدته الثقافية وتطوير ذائقة القراءة ويطور مستوى الوعي، والشباب يدرك ذلك جيدا.

وأوضح أن الشباب يدرك أن الوثائق الورقية لا يمكن محوها مهما اتسعت التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، لأنه يعرف أنه يمكن في أي لحظة حذف ما ينشر عليها، لكن الكتب والمؤلفات موسوعة ووثائق تظل موجودة دائما.