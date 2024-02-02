«فرضية العلم وحتمية البناء» ندوة بجناح الأزهر في معرض الكتاب غدا

يعقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، غدًا السبت، ندوة تثقيفية بعنوان، «فرضية العلم وحتمية البناء»، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد الناصر عمر، أستاذ الطب النفسي جامعة عين شمس، ويدير الندوة الإعلامي محمود عبد الرحمن، مذيع بالمركز الإعلامي للأزهر الشريف.

ندوة فرضية العلم وحتمية البناء بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

ويستكمل جناح الأزهر الشريف سلسة «محطات في مسيرة عالم أزهري»، بندوة تثقيفية عن حياة فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ويديرها الدكتور علي شمس، الباحث بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.

جناح خاص للأزهر

ويشارك الأزهر الشريف - للعام الثامن على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.