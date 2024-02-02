بعد تصريحاته عن صلاح.. كلوب يصدم جماهير ليفربول بخبر غير متوقع

لا تزال جماهير ليفربول الإنجليزي تتلقى الصدمات واحدة تلو الأخرى، فبعد تصريحات يورجن كلوب المدير الفني للفريق الصادمة بعدم جاهزية محمد صلاح، هداف الفريق، في ظل عدم اكتمال شفاءه من الإصابة العضلية التي لحقت به مع منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية، خرج المدرب الألماني ليصدم جماهير الريدز بخبر صادم جديد.

جماهير ليفربول كانت تمني النفس باقتراب عودة محمد صلاح ولحاقه بمواجهة أرسنال، بعد غدا الأحد، عقب ظهوره وهو يركض داخل الملعب في صورة نشرها حساب ليفربول، قبل أن يخرج كلوب، ويؤكد عدم جاهزية الملك المصري للعب.

صدمة جديدة لجماهير ليفربول قبل مواجهة أرسنال

الصدمة الثانية جاءت بتصريحات كلوب في المؤتمر الصحفي للقاء، بعدما ظهر غير متأكد من مدى جاهزية دراوين نونيز، مهاجم الفريق الذي تعرض لإصابة أمام تشيلسي: لا أدري ما إذا كان داروين متاحًا، الأشعة أوضحت أن إصابته ليست كسرا ولكن قدمه متورمة، وعلينا أن نرى ما إذا كان بإمكانه إعادة قدمه إلى الحذاء أم لا لأننا نعلم جميعًا أن ذلك يستغرق وقتًا.

ويعاني ليفربول ليس فقط بخسارة مهاجمه الأساسي، ولكن أيضا بغياب محمد صلاح وتياجو ألكانتارا اللذين يغيبان عن المواجهة، بينما يواصل الياباني واتارو إندو تمثيل بلاده في كأس آسيا.

ماذا قالت جماهير ليفربول عن لحاق نونيز بمحمد صلاح في قائمة الإصابات؟

حالة من القلق أثارتها تصريحات كلوب لدى جماهير ليفربول، حيث كتب أحد المشجعين عبر موقع التدوينات القصيرة X: «بالنسبالي نونيز أهم لاعب بخط الهجوم حالياً، لاعب قادر يحط نفسه في 5 فرص بعشر دقايق، غيابه سيكون مؤثر»، بينما علق آخر: «الإصابات جاية في وقت صعب، مش كفاية صلاح كمان نونيز».