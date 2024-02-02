أحدث ظهور لـ محمد صلاح.. عضلات بارزة ومفاجأة في نظامه الغذائي

ظهر لاعب منتخب مصر محمد صلاح، وهو يمارس التمارين الرياضية، في إحدى صالات نادي ليفربول، ونشر صورة على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ظهر خلالها بجسد ممشوق وعضلات، وتساؤل الجمهور عن نظامه الغذائي، وهو ما كشفه في أحد اللقاءات التلفزيونية.

محمد صلاح في الجيم

وكشف لاعب منتخب مصر محمد صلاح، في تصريحات تلفزيونية عن النظام الغذائي الذي يتبعه يوميا، موضحا أنه يقسم وجباته إلى 5 أو 6 وجبات على مدار اليوم ويتناول وجبة الإفطار على مرحلتين، الأولى يشرب فيها عصير التوت والحليب الخالي من الدسم، والثانية تكون بعد مرور 60 دقيقة وتشمل بياض البيض والأفوكادو وخبز منزوع الجلوتين.

وأضاف لاعب منتخب مصر محمد صلاح، أنه يتناول بعد ساعتين من وجبة الغداء التي عادةً ما تتضمن الخضراوت مع الدجاج أو الأسماك، الزبادي وثمرة فاكهة. وأضاف في تصريحات مع الإعلامية اسعاد يونس، أنه لا يتناول الشوكولاته والسكريات، لكنه لا يحرم أطفاله من الأشياء التي يحبونها: «احنا عيلة بنحتفل بكل حاجه».

وجاء أحدث ظهور لمحمد صلاح بعد تعافيه من إصابته قبل أسبوعين، والتي كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن تفاصيلها، وكانت نتيجة الفحص الطبي الذي خضع له قائد منتخب مصر بعد نهاية مباراة غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا، وبعد الفحوصات تأكد تعرضه لإصابة بشد في العضلة الخلفية، ثم سفر صلاح لتلقي العلاج في ليفربول.