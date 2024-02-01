الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة.. كثافات بسيطة في تقاطع صلاح سالم

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، الحالة المرورية اليوم، الخميس، 1 فبراير 2024.

ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية مستمرة حتى شارع الجيش وصولا إلى ميدان العباسية، وعند الوصول إلى تقاطع شارع صلاح سالم، فإن هناك كثافات بسيطة، وعند كوبري الجلاء سنجد سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة.

وتوجد كثافات مرورية بسيطة متحركة ومستمرة حتى وسط البلد عند كوبري الحدائق للقادم من الزاوية الحمراء والمتجه إلى الفنجري، وكذلك أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات، وكورنيش النيل للقادم المظلات.

وفي محافظة الجيزة، تشهد حركة السيارات في شارع الهرم بطئا بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية، ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين، وهناك كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق.