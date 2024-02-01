بعد ظهور مفاجئ لمحمد صلاح.. كلوب: لن نستعجل عودته للملاعب

تترقب جماهير ليفربول حالة قائد منتخب مصر وهداف فريقها محمد صلاح، حيث تمني النفس بعودة سرعة للاعب إلى المباريات، بعد تأكد بقاءه في قلعة أنفيلد، عقب وداع منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16 أمام الكونغو الديمقراطية.

صورة مثيرة للجدل نشرها الحساب الرسمي لنادي ليفربول، كما نشرها اللاعب نفسه عبر حسابه على «إنستجرام»، خلال ركضه حول الملعب، ما فتح باب التساؤلات حول اقتراب من العودة للمشاركة في المباريات.

هل خدع محمد صلاح جماهير ليفربول؟ صورة تثير الجدل

«هل خدع صلاح جماهير ليفربول؟»، هكذا أفرد موقع «Goal» العالمي تقريرا، بشأن الصورة التي أثارت جدلا واسعا، بعد أن انهالت تعليقات جماهير الريدز وتساؤلاتها حول موعد عودة صلاح إلى المشاركة، بعدما ظهر وهو يركض حول الملعب ما يعد مؤشرا على تحسن حالته الصحية، بعد إصابته في العضلة الخلفية مع منتخب مصر.

موعد عودة محمد صلاح من الإصابة

صحيفة «دايلي ميل» كشفت أن محمد صلاح لايزال يخضع للعلاج المكثف، وأن عودته للمشاركة لن تكون قبل مواجهة بيرنلي يوم 10 فبراير المقبل على أقل تقدير، وربما تمتد إلى موعد مواجهة برينتفورد يوم 17 من الشهر نفسه.

الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأحمر، حسم الجدل أيضا بشأن عودة صلاح، بعدما أكد في تصريحات صحفية خلال الساعات الماضية، أن الجهاز الفني لن يستعجل عودة محمد صلاح، وأنه سيكمل برنامجه التأهيلي حتى يتماثل للشفاء بنسبة 100%.