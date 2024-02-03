فعلتها أثناء توقيعه مع ليون.. عادة تلازم والدة نجم الجزائر سعيد بن رحمة

الأمهات دوما يصنعن النجاحات في حياة أبنائهن، وداخل حياة لاعبي كرة القدم قصص وحكايات كبيرة لعطاء الأم، خاصة اللاعبين المهاجرين، اللذين تضع أمهاتهم أحلامهن على عاتقهم للوصول لبر الامان في النهاية.

أسماء كبيرة كانت الأم هي الجندي المجهول في حياتهم، وعلى رأسهم الجزائري سعيد بن رحمة.

وأمس، أتم الجزائري سعيد بن رحمة صفقة انتقاله إلى نادي أولمبيك ليون، معارا من وست هام يونايتد، وكعادتها حين تظهر معه بكل خطوة، حرص الدولي الجزائري على اصطحاب والدته خلال جلسة تصويره بقميص الفريق، عقب إعلان توقيعه للعملاق الفرنسي.

وظهرت والدة اللاعب بن رحمة معه وهو يقبل رأسها أثناء ارتدائه الزي الكامل للفريق الفرنسي.

ونشر حساب ليون الرسمي عبر منصة «إكس»، الصورة، معلقا: «كل شيء من أجل ماما».

والدة سعيد بن رحمة تلازمه في نجاحاته

الجدير بالذكر أن اللاعب الدولي الذي هاجر مع والديه في عمر 12 عاما من الجزائر لفرنسا، دوما يظهر مع والدته في أهم لحظات حياته، إذ رافقته أثناء توقيع العقد مع وست هام الإنجليزي.

وفي العام الماضي احتفل الجزائري سعيد بن رحمة، بتتويجه التاريخي مع فريقه وست هام الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك رفقة والدته على أرضية ملعب براغ، إذ ظهر وهو يتوشح العلم الجزائري مع والدته خلال التتويج بالكأس الأوروبية، ودوما ينسب بن رحمة كل نجاحاته لوالدته التي رافقته في كل مبارياته التي يلعبها.

يذكر أن صفقة انتقال بن رحمة إلى ليون على سبيل الإعارة، تكلفت 5 ملايين يورو.